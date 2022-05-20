Магазины Reserved и Cropp нашли способ работать в РФ

Магазины одежды брендов Reserved и Cropp, которые принадлежат польскому ретейлеру LPP, начнут работать в России под новыми брендами — RE и CR. Об это сообщает «Говорит Москва».

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Накануне, 19 мая, сообщалось, что магазины одежды брендов Reserved и Cropp откроются в России в ближайшие выходные. LPP владеет также магазинами House, Mohito и Sinsay.

Компания решила продать свое российское подразделение китайскому консорциуму. В рамках сделки покупатель не получит права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании.

29 марта LPP объявила о закрытии всех своих магазинов в России. Ранее компания полностью приостановила поставку грузов в Россию, а также все инвестиции и прекратила онлайн-продажи своих брендов.