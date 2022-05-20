Авито могут передать топ-менеджменту через IPO

Западные акционеры Авито могут продать российский актив через Initial Public Offering (IPO) - публичное размещение акций компании на бирже, так как сумма сделки слишком большая, чтобы быстро найти одного покупателя.

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По данным Forbes, эксперты и аналитики в феврале 2022 оценивали Авито в 6,227 млрд долл. При этом еще в марте компания Prosus, владеющая крупнейшими площадками онлайн-объявлений в мире, выделила Авито в отдельную структуру, выведя его из OLX групп. Это дало российскому топ-менеджменту больше автономии в принятии решений и возможность реинвестировать прибыль в развитие компании.

Сегодня Prosus на своем официальном сайте объявила, что приняла решение выйти из российского бизнеса. «Мы начали поиск подходящего покупателя на наши акции Авито», - отмечается в пресс-релизе.

Эксперты предполагают, что речь может идти о полной и частичной продаже компании, в том числе через через IPO.

«Авито - уникальный актив для рынка, а также является одним из бенефициаров текущей рыночной ситуации, но огромный размер возможной сделки осложняет поиск покупателей. При этом очевидно, что выход на иностранные биржи закрыт, но можно сделать размещение на локальной бирже, задействовав ресурс в том числе розничных инвесторов», - пояснил вице-президент Advance Capital Артур Шубаев.

Он выразил уверенность, что Авито мог бы стать «идеальным первым российским национальным IPO в существующей реальности».

Платформа объявлений Авито закрыла 2021 календарный год с выручкой 43 млрд рублей по РСБУ. В компании работает почти 4,5 тыс сотрудников, а ежедневная аудитория составляет 22 млн человек. Сегодня Авито является абсолютным лидером среди всех классифайдов в мире согласно данным Similar Web.