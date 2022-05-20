Нефтяников уличили в нежелании спасать планету

Фонд защиты окружающей среды в своем исследовании уличил крупнейшие нефтяные компании в нежелании спасать планету и сокращать вредные выбросы с целью достижения углеродной нейтральности. Выдержки из доклада приводит CNBC.

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Авторы указывают на возросшее число сделок по продаже отдельных месторождений и скважин. Продавцами в них, как правило, выступают крупные компании, торгующиеся на биржах и взявшие на себя обязательства по сокращению выбросов. Покупателями становятся мелкие компании, не обязанные соблюдать строгие критерии и отчитываться перед акционерами и регуляторами.

Таким образом, общее количество вредных выбросов и их воздействие на окружающую среду не изменяются. Создается лишь видимость заботы об экологии и стремления к соблюдению Парижских климатических соглашений, отмечают авторы.