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1 час назад

Косметический бренд L'Occitane открылся в российских ТЦ под названием "Л'Окситан"

Газета.Ruиещё 5

Французский производитель косметики L'Occitane сменил вывески в торговых центрах в России на «Л'Окситан». Об этом сообщает журналистка Надежда Стрелец в своем Telegram-канале «Стрелец-Молодец».

Популярный бренд вернулся в Россию под новым названием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В апреле 2022 года французский бренд L'Occitane объявил о закрытии магазинов и приостановке онлайн-продаж на территории России. Сегодня, 21 мая, стало известно о том, что магазины косметики открылись в российских торговых центрах под вывесками «Л'Окситан». Теперь название марки пишется кириллицей.

Телеграм-канал «Стрелец-Молодец»

Надежда Стрелец опубликовала в социальных сетях сообщение одной из своих подписчиц.

«Надин, добрый день! L'Occitane тоже переоделся. ТЦ «Океания», Москва», — говорилось в нем.

К тексту прилагалась соответствующая фотография.

«Честно говоря, не поверила, когда мне это вчера прислали», — прокомментировала журналистка.

Ранее «Газета.Ru» сообщила о том, в России массово открываются магазины Reserved, Cropp и Sinsay.

Стала известна дата открытия McDonald’s в России

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