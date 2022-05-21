Популярный бренд вернулся в Россию под новым названием

Французский производитель косметики L'Occitane сменил вывески в торговых центрах в России на «Л'Окситан». Об этом сообщает журналистка Надежда Стрелец в своем Telegram-канале «Стрелец-Молодец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В апреле 2022 года французский бренд L'Occitane объявил о закрытии магазинов и приостановке онлайн-продаж на территории России. Сегодня, 21 мая, стало известно о том, что магазины косметики открылись в российских торговых центрах под вывесками «Л'Окситан». Теперь название марки пишется кириллицей.

Телеграм-канал «Стрелец-Молодец»

Надежда Стрелец опубликовала в социальных сетях сообщение одной из своих подписчиц.

«Надин, добрый день! L'Occitane тоже переоделся. ТЦ «Океания», Москва», — говорилось в нем.

К тексту прилагалась соответствующая фотография.

«Честно говоря, не поверила, когда мне это вчера прислали», — прокомментировала журналистка.