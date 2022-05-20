Шредер заявил об уходе из "Роснефти"

Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили, что не могут продлить свои полномочия в совете директоров «Роснефти». Об этом говорится на сайте компании.

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«ПАО «НК «Роснефть» информирует, что господа Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании. <...> Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что бундестаг лишил бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера части привилегий, положенных экс-главам правительства. Решение было принято в связи с критикой экс-канцлера из-за его близости к российскому руководству.

Также издание Die Welt писало, что большинство депутатов Европарламента выступили за внесение Шредера в санкционный список Европейского Союза. Парламентарии объяснили это тем, что политик не прекратил свои контакты с российскими государственными компаниями.