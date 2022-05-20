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52 минуты назад

Финские компании начали массово покидать российский рынок

Лера Букина

Компании из Финляндии начали массово уходить с российского рынка с марта 2022 года. Об этом пишет газета «Деловой Петербург».

Финские компании начали массово покидать российский рынок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, с начала весны о планах покинуть рынок РФ сообщили застройщик YIT, крупнейшее финское кооперативное объединение S–Group, государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group, Kemira, финская компания пищевой промышленности Atria и лесопромышленная компания Stora Enso, финская государственная энергетическая компания Fortum, а также Valio, Fazer, Nokian Tyres, Paulig и Hesburger.

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Газета обращает внимание на то, что компания Tikkurila приняла решение уменьшить масштабы своей операционной деятельности в стране в связи с ухудшением экономической ситуации и перебоями в цепочках поставок.

«Инвестиции на настоящий момент приостановлены, мы продаём в России базовый ассортимент товаров. В 2021 году доля российского рынка составляла около 1% от общих продаж», — заявил генеральный директор PPG Tikkurila в России Михаил Тихомиров.

Отмечается, что тенденция на уход финских компаний из России начала прослеживаться еще до февраля 2022 года. Согласно данным Генерального консульства Финляндии в Петербурге, на 2013 год в России было зарегистрировано около 950 финских компаний, включая дочерние. К концу 2021 года их осталось лишь около 300.

Ранее 20 мая финская государственная газовая компания Gasum сообщила, что поставки природного газа из России в Финляндию прекратятся в субботу, 21 мая, в 7:00 по местному времени (совпадает с московским).

"Уйти нельзя остаться": какие компании возвращаются в Россию

После начала спецоперации РФ на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Закрыть магазины в стране решили H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.

Компании,Михаил Тихомиров,
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