Стала известна дата открытия McDonald’s в России

Рестораны американской компании McDonald’s начнут свою работу в России под новым брендом в конце июня — начале июля 2022 года. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор ведущего аналитического агентства на потребительском рынке РФ «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров .

«Сделка по продаже уже запущена. Открытие ресторанов запланировано на июль», — сказал Бурмистров, уточнив, что, возможно, заведения успеют открыть и к концу июня.

19 мая стало известно, что McDonald’s решил продать свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. В американской компании отметили, что завершат необходимые стадии согласования в ближайшие недели. Договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет. Кроме того, по словам замглавы Минпромторга России Виктора Евтухова, рестораны, скорее всего, сохранят старую рецептуру блюд.