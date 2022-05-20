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1 час назад

Украина анонсировала новый суд с «Газпромом»

Вероника Полынина

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко анонсировал новый арбитраж с «Газпромом», сообщает ТАСС.

Украина анонсировала новый суд с «Газпромом»
Фото: ТАССТАСС

«Похоже на то, что у нас начинается спор относительно транзита газа через Украину. Кажется, у нас будет новый арбитраж между "Нафтогазом" и "Газпромом" по поводу транзита и платежей за транзит», - сказал Витренко в интервью телеканалу Sky News.

По словам Витренко, «Нафтогаз» не получил от «Газпрома» за транзит газа в июне.

На прошлой неделе глава «Нафтогаза» в интервью журналу Der Spiegel, отвечая на вопрос, что произойдет, если Россия не будет платить за транзит газа, сказал, что в таком случае Киев «взыщет пошлины в Международном арбитражном суде».

11 мая Украина прекратила транспортировки российского газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков» из-за «форс-мажорных обстоятельств». Как сообщал оператор, через «Сохрановку» проходит треть поставок газа России в Европу.

В «Газпроме» не увидели оснований для прекращения прокачки и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений форс-мажора.

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За июнь «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 104 млн долларов. В эту стоимость входит ежесуточный транзит около 110 млн кубометров, который оплачивается вне зависимости от реальных объемов транспортировки — по условию «качай или плати».

В соглашении говорится, что не позднее 15 числа «Нафтогаз» выставляет предварительный счет на следующий месяц, а «Газпром» оплачивает его в течение пяти дней после получения.

Компании,Юрий Витренко,Нафтогаз,Газпром,
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