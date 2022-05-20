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1 час назад

Россиянам готовятся продавать оливковое масло из "альтернативных географий"

Вероника Полынина

У российских ретейлеров начались трудности с поставками оливкового масла, сообщает Shopper's.

Россиянам готовятся продавать оливковое масло из "альтернативных географий"
Фото: РамблерРамблер

Торговые сети ищут замену поставщикам из Испании, Италии и Греции. Представитель «Магнита» сообщил, что компания «активно прорабатывает альтернативные географии» взамен традиционным поставкам из Испании.

В «Ленте» сообщили, что поставки из Испании, Италии, Греции временно приостановлены из-за трудностей с осуществлением платежей за рубеж. В настоящее время сеть «рассматривает новых производителей для собственных торговых марок».

В сибирских торговых сетях «Слата» и «Красный Яр» рассказали, что сложности с поставками масла возникли еще в марте, но у ретейлеров имеется запас товара, которого должно хватить на четыре месяца. По словам коммерческого директора сети Вадима Журова, делать прогнозы относительно будущих поставок сейчас невозможно.

Торговая сеть «Вкусвилл» по-прежнему получает оливковое масло от нескольких производителей из Греции. В ретейлере рассказали, что в «отдельных случаях есть задержки с отгрузкой».

По информации «Интерфакс», импорт оливкового масла в Россию в 2021 году превысил 27 тысяч тонн, основные поставщики - Италия, Испания и Греция. На Испанию приходится 50% российского импорта оливкового масла, на Италию - 41%, на Грецию - 6%.

Компании,"Магнит",
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