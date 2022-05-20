Австрийская компания открыла рублевый счет в Газпромбанке для оплаты газа

Австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа.

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«OMV применила процедуру оплаты, не нарушающую санкции и обеспечившую своевременные платежи за поставки газа из России», – заявили в компании, отметив, что платежи по-прежнему «выражаются в евро», – передает РБК.

Ранее сообщалось, что австрийская OMV Group готовятся открыть счета в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа. Позже австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты газа из России.