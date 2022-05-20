Австрийская компания открыла рублевый счет в Газпромбанке для оплаты газа

Австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа.
«OMV применила процедуру оплаты, не нарушающую санкции и обеспечившую своевременные платежи за поставки газа из России», – заявили в компании, отметив, что платежи по-прежнему «выражаются в евро», – передает РБК.
Ранее сообщалось, что австрийская OMV Group готовятся открыть счета в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа. Позже австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты газа из России.
В апреле канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская сторона, «как и правительство Германии», приняла условия России и согласилась оплачивать поставки газа с помощью открытия счета в российском банке. После этого в отдельном заявлении Нехаммер подчеркнул, что его страна продолжит оплачивать поставки российского газа в евро, придерживаясь санкций Евросоюза.