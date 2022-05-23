Стало известно о планах компании Levi’s окончательно покинуть РФ

Сеть магазинов одежды Levi Strauss & Co приняла решение окончательно покинуть российский рынок и в настоящее время ведет поиски покупателя на свои активы.

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По информации источников газеты «Коммерсантъ», организация прекратила поставки продукции в Россию. Оставшиеся в стране партии будут реализовываться через другие магазины. По данным журналистов, компания отгрузила товар на новый сезон по плану, однако больше поставок в страну не планируется.

В качестве одного из покупателей активов называется турецкая компания Fiba Holding A.S, которая в России развивает бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

Журналисты также сообщают, что один из одежных ритейлеров также ведет переговоры о покупке сети магазинов Levi's. Однако отмечается, что на данный момент нет принципиальных договоренностей ни с кем из акторов рынка.