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1 час назад

"Газпром" прокомментировал прекращение поставок газа Финляндии

Майк Габриелян

«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа в Финляндию. Поводом стал отказ госкомпании Gasum оплачивать энергоносители в рублях. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга, передает ТАСС.

"Газпром" прокомментировал прекращение поставок газа Финляндии
Фото: ТАССТАСС

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании Gasum (Финляндия) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 года», - сказано в сообщении.

На этой неделе Gasum заявила, что не будет выполнять требование РФ об оплате газа рублями и решила обратиться в суд. Финны апеллируют к контракту с "Газпром экспортом", который действует до конца 2031 года. В «Газпроме» ответили, что готовы «защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве».

В прошлом году «Газпром экспорт» поставил компании Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии.

Ранее французское издание Les Echos опубликовало материал о том, что президент России Владимир Путин «выиграл первый раунд энергетической битвы» у Запада.

Компании,Владимир Путин,Газпром,
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