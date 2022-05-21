Российские секс-шопы переходят на импортозамещение

«Развиваем российское производство. Многие товары мы производим в России и максимально стараемся переходить на отечественное производство. Мы думали об открытии завода по производству силиконовых игрушек — расчёты делали, с ребятами связывались серьёзными, которые занимались инвестициями и есть компетенция в этом направлении. Но 2-3 года нужно для того, чтобы настроить работу вибромоторчиков и сам силикон заграничный, плюс станки по отливке требуют больших вложений. Получается, что пока Китай эту силиконовую историю поддерживает. А всё остальное — косметика, кожаные изделия, бельё, одежда, фаллоимитаторы, презервативы со временем наладятся, какие-то игры, пушистые игрушки, всё это дело спокойно можно производить».