Российские секс-шопы переходят на импортозамещение

На логистику поставок интимных товаров повлияли санкции, введённые из-за специальной военной операции на Украине. Почти весь ассортимент, кроме игрушек с вибромоторчиками, может быть произведён в нашей стране. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил собственник сети магазинов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин.
«Апрель и май всегда продажи падают сильно процентов на 20-30. Плюс со всей нестабильностью, хотя валюта и упала, но логистика нарушена, сложности с перевозом товара, все это существует, товара не хватает, плюс люди немножко прижимаются, боятся, видимо, поэтому пока нет никакого роста, есть небольшой спад. То есть спад больше в апреле-мае, чем раньше был. Надеюсь, что к июлю-августу как-то ситуация наладится, понятно будет, что в нашем государстве происходит и в мире».
Товара пока хватает, поскольку были сформированы запасы, однако позднее большую часть ассортимента начнут замещать отечественной продукцией, рассказал Лапин.
«Развиваем российское производство. Многие товары мы производим в России и максимально стараемся переходить на отечественное производство. Мы думали об открытии завода по производству силиконовых игрушек — расчёты делали, с ребятами связывались серьёзными, которые занимались инвестициями и есть компетенция в этом направлении. Но 2-3 года нужно для того, чтобы настроить работу вибромоторчиков и сам силикон заграничный, плюс станки по отливке требуют больших вложений. Получается, что пока Китай эту силиконовую историю поддерживает. А всё остальное — косметика, кожаные изделия, бельё, одежда, фаллоимитаторы, презервативы со временем наладятся, какие-то игры, пушистые игрушки, всё это дело спокойно можно производить».
Лапин подчеркнул, что в магазины ходит очень много семейных людей.
В прошлом году в России провели исследование, которое выяснило сексуальные предпочтения жителей регионов. Выяснилось, что в Москве любят удушение, в Подмосковье — связывание, а в Свердловской и Кемеровской областях — кунилингус.