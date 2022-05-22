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1 час назад

Швейцария сняла санкции с "Еврохима" после ухода Мельниченко из совета директоров

Газета.Ruиещё 3

Газета Tages Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации утверждает, что правительство Швейцарии сняло санкции с международного производителя удобрений — компании «Еврохим» — после того, как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров. Об этом сообщает ТАСС.

Швейцария сняла санкции с "Еврохима"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации отмечается, что новым бенефициаром «Еврохима» стала Александра Мельниченко — жена предпринимателя. Таким образом, говорится в письме, у SECO нет доказательств, что компания «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями». Это в свою очередь не оставляет оснований для продолжения действия ограничений, наложенных на предприятие.

Ранее генеральный директор завода по производству фосфорных удобрений Lifosa Римантас Просцявичюс заявил, что производство будет временно остановлено на фоне введения санкций против бывшего члена совета директоров компании «Еврохим» Андрея Мельниченко.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Компании,Андрей Мельниченко,Владимир Путин,Еврохим,
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