Китайские компании могут отказаться от участия в «Арктик СПГ 2»

Пять китайских компаний могут прекратить работу над российским проектом «Арктик СПГ 2» в северной Сибири из-за санкций ЕС против Москвы.

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Об этом пишет издание South China Morning Post.

Прекращение работы может произойти к концу мая, однако решение пока не принято.

«Окончательного решения по этому вопросу пока нет», — сказал источник в тяньцзиньской компании Bomesc Offshore Engineering, которая строит 10 модулей для проекта «Арктик СПГ 2».

Другой китайский производитель заявил изданию, что он остается «в тесном контакте с вовлеченными сторонами», поскольку ситуация «меняется каждый день».

Известно, что строительством модулей для «Арктик СПГ 2» занимаются также китайские компании Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan. Они пока не комментируют ситуацию.

Арктик СПГ 2 (Arctic LNG 2) — проект компании «Новатэк» по добыче и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.