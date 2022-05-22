В Саудовской Аравии выполнен первый в стране рейс с женским экипажем

«Flyadeal осуществила первый в истории Саудовской Аравии рейс с полностью женским экипажем, большинство членов которого гражданки королевства», – сообщила авиакомпания в Twitter, опубликовав фотографию экипажа, состоящего из семи девушек, передает РИА «Новости».

В компании уточнили, что рейс выполнялся на новейшем самолете Airbus A320 из Эр-Рияда в Джедду.

С того момента, как в королевстве наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Сальман, Саудовская Аравия стала стремительно меняться, в первую очередь, это коснулось роли женщин в обществе. Женщинам разрешили водить машину, посещать стадионы для просмотра спортивных матчей, служить в армии и полиции.