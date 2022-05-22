«Аэрофлот» запускает ежедневные рейсы в Сочи из 9 городов России

«Это очень хорошая и давно ожидаемая новость. Раньше жителям регионов, чтобы улететь в Сочи, нужно было сначала лететь в Москву, потом только в Сочи. Сейчас эта маршрутная сеть будет выстроена, у людей будет возможность быстрее и дешевле прибыть на наши курорты. Правительство много раз говорило о необходимости развития полетов минуя Москву. Сейчас эта идея реализовывается уже в более осязаемом виде. Кроме того, решается и задача по поддержке туристического сегмента нашей экономики, и таким образом "Аэрофлот" решает государственные задачи», — отметил эксперт.