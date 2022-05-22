Популярный бренд вернулся в Москву под новым названием

Французский производитель косметики L'Occitane продал свое российское подразделение. Вывески в торговых центрах сменились на «Л'Окситан». Об этом пишет издание «Говорит Москва».
Отмечается, что в сети уже появились фотографии открывшихся магазинов сети с написанным кириллицей названием. К примеру, «Л’Окситан» снова открыли в торговом центре «Океания».
В апреле 2022 года французский бренд объявил о закрытии бутиков, а также о приостановке онлайн-продаж на российской территории, напоминает «Газета.Ru».
На днях в Россию вернулись принадлежащие польской компании LPP бренды Reserved и Cropp, правда, под измененными названиями. Магазины будут под вывесками RE (бывший Reserved), CR (Cropp), CUH (Sinsay), XC (House). Об этом сообщила «Лента.ру».
Уточняется, что возвращение марок произойдет на фоне продажи подразделения польской компанией китайскому консорциуму.