Популярный бренд вернулся в Москву под новым названием

Французский производитель косметики L'Occitane продал свое российское подразделение. Вывески в торговых центрах сменились на «Л'Окситан». Об этом пишет издание «Говорит Москва».

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Отмечается, что в сети уже появились фотографии открывшихся магазинов сети с написанным кириллицей названием. К примеру, «Л’Окситан» снова открыли в торговом центре «Океания».

В апреле 2022 года французский бренд объявил о закрытии бутиков, а также о приостановке онлайн-продаж на российской территории, напоминает «Газета.Ru».

На днях в Россию вернулись принадлежащие польской компании LPP бренды Reserved и Cropp, правда, под измененными названиями. Магазины будут под вывесками RE (бывший Reserved), CR (Cropp), CUH (Sinsay), XC (House). Об этом сообщила «Лента.ру».