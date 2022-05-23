«Тинькофф Банк» запустил свой вариант Google Pay

«Тинькофф Банк» запустил свой сервис для оплаты покупок при помощи смартфона Tinkoff Pay, это своего рода аналог Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщил вице-президент банка и руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов, передает РБК.

В настоящее время сервисом могут пользоваться те магазины, у которых есть эквайринг от «Тинькофф Кассы», необходимая кнопка у них появится автоматически.

В банке рассчитывают на то, что в скором времени карты и счета к сервису смогут подключать клиенты других кредитных организаций.

Для оплаты в офлайн-магазинах в Tinkoff Pay планируется внедрить NFC-технологии, — необходимо будет приложить гаджет к платежному терминалу. Этот способ появится на смартфонах с ОС Android для обладателей карт всех платежных систем, в том числе покинувших Россию Visa и Mastercard, так как на территории страны платежи по ним проводятся через Национальную систему платежных карт.