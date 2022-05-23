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1 час назад

Раскрыты планы Levi Strauss & Co окончательно покинуть российский рынок

Лера Букина

Сеть Levi Strauss & Co приняла решение окончательно уйти с российского рынка после 29 лет работы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Сейчас поставки товаров в РФ остановлены. Отмечается, что компания находится в поисках покупателей своих активов. Собеседники издания подчеркивают, что нереализованные партии товаров распродадут через другие магазины.

Эксперты полагают, что партнеры компании, которые работаю по франшизе, на этом фоне могут наладить параллельный импорт Levi's в РФ.

Согласно неподтвержденным данным, покупателем магазинов Levi's станет турецкая компания Fiba Holding A.S, развивающая на территории России бренды Gap, Marks&Spencer и Banana Republic.

Ранее сообщалось, что финские компании начали массово уходить с российского рынка с марта 2022 года.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

После начала спецоперации РФ на Украине

иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Закрыть магазины в стране решили H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.

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