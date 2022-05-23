Сеть Levi Strauss & Co приняла решение окончательно уйти с российского рынка после 29 лет работы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Сейчас поставки товаров в РФ остановлены. Отмечается, что компания находится в поисках покупателей своих активов. Собеседники издания подчеркивают, что нереализованные партии товаров распродадут через другие магазины.

Эксперты полагают, что партнеры компании, которые работаю по франшизе, на этом фоне могут наладить параллельный импорт Levi's в РФ.

Согласно неподтвержденным данным, покупателем магазинов Levi's станет турецкая компания Fiba Holding A.S, развивающая на территории России бренды Gap, Marks&Spencer и Banana Republic.

Ранее сообщалось, что финские компании начали массово уходить с российского рынка с марта 2022 года.

После начала спецоперации РФ на Украине