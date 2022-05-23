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1 час назад

СМИ: российские молочники пожаловались на нехватку импортной закваски

Лера Букина

Отечественные производители кисломолочной продукции столкнулись со сложностями при покупке иностранной закваски на фоне санкций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Российские молочники пожаловались на нехватку закваски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закваска - база для сметаны, творога и других продуктов. Около 80% закваски приобретают в Дании, Болгарии, Италии и других странах. Иностранные партнеры не всегда продолжают работать с российскими производителями в связи с валютными, общими внешнеэкономическими аспектами и санкциями.

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По подсчетам производителей молочной продукции, запаса закваски должно хватить максимум на полгода. В письме депутата подчеркивается, что несколько заводов по производству закваски есть и в России, например в Барнауле и Угличе, но этих мощностей может не хватить, и в этом случае отрасль ожидают серьезные проблемы.

«Неопределенность на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объемы производства и стоимость итогового продукта», — указано в письме.

Производители обратились к государству с просьбой предоставить дополнительную поддержку.

Ранее директор одного из крупнейших агропромышленных холдингов Поволжья «Белая Долина» Альбина Искакова предупредила о сокращении продаж молочных продуктов в России на фоне геополитической ситуации.

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