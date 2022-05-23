Sanofi и Pfizer отказались поставлять вакцины по старым ценам

Производители зарубежных вакцин Sanofi, Pfizer и их российские партнеры отказались поставлять в Россию вакцины из-за колебания курса валют и подорожавшей логистики. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщения от представителей отрасли.

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В апреле и мае госзаказчики не смогли закупить зарубежные вакцины для профилактики целого ряда заболеваний. Производители Sanofi, Pfizer, а также их российские партнеры отказались участвовать в аукционах. Причина отказа заключается в невыгодных поставках даже по максимально закупочной цене из-за валютных колебаний и серьезного подорожания логистики.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что заявки на пересмотр цен на ряд лекарств не поступали. Однако сообщили, что лишь получили обращение по «Превенару» от пневмококковой инфекции. Данная вакцина производится Pfizer на предприятии «Петровакса».

Эксперты сошлись во мнении, что доходность производства иммунобиологических препаратов, которые сильно зависят от валютных колебаний, стала крайне низкая. Поэтому после несостоявшихся аукционов заказчики идут на новый круг закупок, тем самым обосновывая очередное повышение цен.