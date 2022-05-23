Россия снизила авиаперевозки на треть

В апреле пассажиропоток российских авиакомпаний оказался на 30% ниже, чем в 2021 году в том же месяце, и достиг лишь 5,03 млн человек. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. В марте снижение показателя составило 20% год к году. При этом за четыре месяца с начала 2022 года он вырос на 2,6% и составил 24,8 млн человек. Лидер по объёму перевозок в марте и апреле — S7 Airlines.

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По данным S7, в марте снижение перевозок составило 26% (до 974 600 пассажиров), в апреле — 23% (до 1,037 млн). В «Аэрофлоте», которой оказался на втором месте, в апреле обслужили на 35% меньше пассажиров (897 000). У «Победы», которая также вошла в топ-3, перевозки в том же месяце упали на 26% (до 745 300).

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Четвёртое место заняла авиакомпания «Россия» — минус 16% (до 535 600). На пятом — Utair. Последняя нарастила объёмы перевозок с 358 300 в марте (минус 15% год к году) до 366 700 в апреле (минус 27%).

Серьёзно просели «Уральские авиалинии» — минус 45%, до 334 000 человек.

Но источники газеты указали, что падение показателей стабилизировалось, и можно говорить о переходе к восстановительному росту. Собеседник, близкий в Минтрансу, сообщил, что на фоне резкого сокращения международных направлений большинство авиакомпаний уже перестроили свои модели.

Один из собеседников издания добавил, что возможно снижение трафика к осени, так как к сезонному фактору добавляется ещё и уменьшение покупательной способности населения. Он надеется на одобренную правительством программу компенсации расходов авиакомпаний объемом 100 млрд рублей.

«До осени ещё „долетают“, потом возможен всплеск к Новому году. Далее без большой госпрограммы цены на билеты и перевозки удержать будет невозможно», — спрогнозировал другой источник.