Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
22 минуты назад

Россия и Турция начинают новую фазу переговоров о замене уходящих из РФ брендов турецкими

ТАССиещё 1

Россия и Турция вступают в новую фазу переговоров о замене покидающих РФ брендов на турецкие. Об этом сообщил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

Начался новый этап переговоров РФ и Турции по замене брендов
Фото: ТАССТАСС

"Мы вступаем в новую фазу переговоров о замене брендов, уезжающих из России, на турецкие бренды. Мы прогнозируем, что этой осенью в торговом секторе по всей России вакантными окажутся [торговые площадки] площадью 3 млн кв. м, равные 420 футбольным полям. Для турецких брендов, которых еще нет в России, мы предоставляем возможность ознакомиться с [площадками] в лучших торговых центрах, начиная с Москвы. Мы ведем переговоры, чтобы турецкие компании оставались в России надолго и делали выгодные инвестиции", - приводит его слова в понедельник газета Hürriyet.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители