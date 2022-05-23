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40 минут назад

Руководство британского подразделения «Газпром» заговорило о ребрендинге

Лера Букина

Руководство британского подразделения российской компании «Газпром» по розничным продажам Gazprom Energy изучает вопрос ребрендинга, чтобы избежать связи с военной операцией РФ на Украине, сообщает газета Financial Times.

В Великобритании задумались о ребрендинге Gazprom Energy
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Высшее руководство хочет этого, но проблема в том, что это не радикальный ребрендинг, так что неясно, будет ли от этого большая разница», - заявил изданию неназванный собеседник, близкий к компании, которая поставляет более чем пятую часть газа в Великобритании.

Как подчеркивает Financial Times, власти Великобритании допускали некоторое время назад то, что им придется взять под временное управление Gazprom Marketing & Trading Retail Limited. Газета называет это «видом полунационализации».

Если бы ситуация развивалась именно таким образом, правительству пришлось бы взять на себя выплату обязательств компании, что обошлось бы казне в £4 млрд (около $5 млрд по нынешнему курсу), указывает FT.

Ранее сообщалось, что концерн Shell вышел из совместного предприятия с «Газпром нефтью» – «Гыдан энерджи», которое занималось изучением и разработкой Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков на полуострове Гыдан.

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