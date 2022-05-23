Россиянам из-за санкций стали предлагать уйти в офшоры

На фоне введённых США и Западом санкций россиянам стали предлагать открыть счета в офшорах. Компаниям, у которых возникли трудности с расчётами и поставками, предлагают зарегистрировать бизнес в «налоговом раю», рассказали «Известия». По данным издания, в Сети есть около десяти ресурсов, которые готовы оказать подобные услуги. Их стоимость начинается от €550 (около 33 500 рублей по сегодняшнему курсу).

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Интернет-ресурсы обещают компаниям, открывшим иностранные или офшорные счета, упрощённое ведение внешней торговли, снижение расходов на налоги, возможность спрятать активы и другие преимущества.

Стоимость удалённого открытия банковского счёта обойдётся россиянам в сумму от €550 (около 33 500 рублей по сегодняшнему курсу). За регистрацию компании потребуется заплатить около €900 (54 100 рублей).

На сайтах ресурсов указано, что из-за геополитической ситуации список стран, где россияне смогут открыть офшорные счета, значительно сократился. При этом всё ещё доступны Невис, Сейшелы, а также свободные экономические зоны ОАЭ и Турции.

Тенденцию ухода бизнеса в офшоры пока не отмечают в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Но окончательные выводы удастся сделать только спустя три месяца. Именно за этот срок с момента регистрации компании-налогоплательщики должны подать отчётность.

Эксперты заострили внимание на значительных рисках перемещения бизнеса в офшорные зоны с помощью посредников. Велика вероятность столкнуться с мошенниками, которые могут исчезнуть после проведения предоплаты. При этом при регистрации фирмы на другое лицо, чтобы получить бизнес с иностранным учредителем, есть риск полностью потерять управление компанией.