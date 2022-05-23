Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
31 минуту назад

В Подмосковье начали демонтаж рекламы McDonald's

Алиса Селезнёва

В подмосковных Химках снимают рекламные конструкции сети быстрого питания McDonald's, ранее объявившей о своем уходе из России. Видеозапись работ опубликовал Telegram-канал Readovka.

Демонтаж рекламы McDonald's в Подмосковье попал на видео
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В марте сеть McDonald's, проработавшая в России более 30 лет, сообщила о временном закрытии 850 ресторанов. А 16 мая объявила об окончательном уходе с российского рынка на фоне спецоперации России на Украине. McDonald’s продает свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. В американской компании отметили, что завершат необходимые стадии согласования в ближайшие недели.

По данным Telegram-канала Readovka, в России начали обновлять вывески сети McDonald’s в рамках ранее заявленного ребрендинга. В частности, замена их идет в ресторане быстрого питания в городе Химки в Московской области.

McDonald's возобновит работу в России под новым брендом

На кадрах, опубликованных каналом, видно как при помощи крана снимается брендовая буква «M».

Эксперты прогнозируют, что рестораны американской компании могут начать свою работу в России под новым брендом в конце июня - начале июля 2022 года. При этом замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что рецептура блюд McDonald's может сохраниться в ресторанах и после их продажи и ребрендинга.

Компании,Александр Говор,Виктор Евтухов,Минпромторг,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители