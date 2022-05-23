Демонтаж рекламы McDonald's в Подмосковье попал на видео

В подмосковных Химках снимают рекламные конструкции сети быстрого питания McDonald's, ранее объявившей о своем уходе из России. Видеозапись работ опубликовал Telegram-канал Readovka.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В марте сеть McDonald's, проработавшая в России более 30 лет, сообщила о временном закрытии 850 ресторанов. А 16 мая объявила об окончательном уходе с российского рынка на фоне спецоперации России на Украине. McDonald’s продает свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. В американской компании отметили, что завершат необходимые стадии согласования в ближайшие недели.

По данным Telegram-канала Readovka, в России начали обновлять вывески сети McDonald’s в рамках ранее заявленного ребрендинга. В частности, замена их идет в ресторане быстрого питания в городе Химки в Московской области.

На кадрах, опубликованных каналом, видно как при помощи крана снимается брендовая буква «M».