Москва и Анкара обсудят замену уходящих из РФ брендов турецкими

«Мы вступаем в новую фазу переговоров о замене брендов, уезжающих из России, на турецкие бренды. Мы прогнозируем, что этой осенью в торговом секторе по всей России вакантными окажутся [торговые площадки] площадью 3 млн кв. м, равные 420 футбольным полям. Для турецких брендов, которых еще нет в России, мы предоставляем возможность ознакомиться с [площадками] в лучших торговых центрах, начиная с Москвы. Мы ведем переговоры, чтобы турецкие компании оставались в России надолго и делали выгодные инвестиции», - подчеркнул Москаленко.