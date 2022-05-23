Москва и Анкара обсудят замену уходящих из РФ брендов турецкими

Россия и Турция переходят на новый этап переговоров о замене покидающих РФ брендов на турецкие. Об этом заявил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко, передает газета Hürriyet.
«Мы вступаем в новую фазу переговоров о замене брендов, уезжающих из России, на турецкие бренды. Мы прогнозируем, что этой осенью в торговом секторе по всей России вакантными окажутся [торговые площадки] площадью 3 млн кв. м, равные 420 футбольным полям. Для турецких брендов, которых еще нет в России, мы предоставляем возможность ознакомиться с [площадками] в лучших торговых центрах, начиная с Москвы. Мы ведем переговоры, чтобы турецкие компании оставались в России надолго и делали выгодные инвестиции», - подчеркнул Москаленко.
После начала спецоперации РФ на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Закрыть магазины в стране решили H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.