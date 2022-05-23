Экс-глава МИД Австрии покинула совет директоров «Роснефти»

«Пресс-служба ПАО НК "Роснефть" информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Документ также содержит отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров компании на второй срок», - говорится в сообщении.