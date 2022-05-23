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1 час назад

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти»

Лера Букина

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль ушла из совета директоров «Роснефти», в котором занимала должность независимого директора. Об этом сообщила компания.

Экс-глава МИД Австрии покинула совет директоров «Роснефти»
Фото: ТАССТАСС

«Пресс-служба ПАО НК "Роснефть" информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Документ также содержит отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров компании на второй срок», - говорится в сообщении.

Кнайсль стала находиться в составе совета директоров «Роснефти» с июня 2021 года.

На прошлой неделе Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили, что не могут продлить свои полномочия в совете директоров «Роснефти».

Как стало известно, бундестаг лишил бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера части привилегий, положенных экс-главам правительства. Решение было принято в связи с критикой экс-канцлера из-за его близости к российскому руководству.

Герхарда Шредера лишили офиса в бундестаге

В марте из совета директоров ушли попавшие под санкции ЕС и Великобритании совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен, а также два независимых директора - сооснователь и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, сооснователь IBS Сергей Мацоцкий. В конце этого месяца совет директоров Альфа-банка покинули еще пять человек. Это член совета директоров ABH Holdings Эндрю Бакстер, бывший топ-менеджер Альфа-банка Алексей Марей, основатель проектов KupiVIP.ru, Carprice, Aktivo, CarFix Оскар Хартманн, зампред правления Альфа-банка Ильдар Каримов и глава «Вымпелкома» Александр Торбахов.

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