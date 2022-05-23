В качестве вывески для сети ресторанов быстрого питания McDonald’s после ребрендинга могут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Об этом со ссылкой на источник на ресторанном рынке пишут «Известия».

В марте сеть McDonald's, проработавшая в России более 30 лет, сообщила о временном закрытии 850 ресторанов. А 16 мая объявила об окончательном уходе с российского рынка на фоне спецоперации России на Украине. McDonald’s продает свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.

По словам осведомленного источника, американская компания приняла участие в разработке нового названия. При этом ожидается, что меню в ресторанах концептуально не изменится, а наименования блюд окажутся максимально приближенными к классическим от McDonald’s.

Также детали сделки по продаже подразумевают возможность для McDonald’s выкупить свои активы обратно, пояснил он.

«Около 600 ресторанов McDonald’s перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в РФ», - считает источник издания.