Материнская компания Tetra Pak покинет российский рынок

Головной офис компании Tetra Pak больше не взаимодействует с российским АО «Тетра Пак» из-за санкционных ограничений. В частности, он перестал согласовывать финансовые документы, поставки и оказывать цифровую поддержку, заявил РИА Новости источник, близкий к компании.

Отмечается, что вся информационная система российской компании находится на серверах за границей, доступ к которым ограничен. Это ситуация грозит полной остановкой производства.

«Головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в России. Фактически российское подразделение "Тетра Пак" сейчас работает полностью автономно от головной организации, которая разорвала все связи со своей "дочкой". Это вызывает проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским предприятиям, а также ведет к нарушениям в работе информационных систем, интегрированных в процесс цифровой печати», - подчеркнул собеседник агентства.

Компания Tetra Pak заключила первый контракт с Советским Союзом на поставку упаковки в 1959 году. В 1994 году было зарегистрировано ЗАО «Тетра Пак АО» — дочерняя компания в России, Украине, Белоруссии и странах Центральной Азии. У Tetra Pak имеется завод в Лобне в Московской области. Как указывала компания, о «на сегодняшний день является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов».