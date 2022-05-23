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51 минуту назад

Материнская компания Tetra Pak покинет российский рынок

Лера Букина

Головной офис компании Tetra Pak больше не взаимодействует с российским АО «Тетра Пак» из-за санкционных ограничений. В частности, он перестал согласовывать финансовые документы, поставки и оказывать цифровую поддержку, заявил РИА Новости источник, близкий к компании.

Отмечается, что вся информационная система российской компании находится на серверах за границей, доступ к которым ограничен. Это ситуация грозит полной остановкой производства.

«Головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в России. Фактически российское подразделение "Тетра Пак" сейчас работает полностью автономно от головной организации, которая разорвала все связи со своей "дочкой". Это вызывает проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским предприятиям, а также ведет к нарушениям в работе информационных систем, интегрированных в процесс цифровой печати», - подчеркнул собеседник агентства.

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Компания Tetra Pak заключила первый контракт с Советским Союзом на поставку упаковки в 1959 году. В 1994 году было зарегистрировано ЗАО «Тетра Пак АО» — дочерняя компания в России, Украине, Белоруссии и странах Центральной Азии. У Tetra Pak имеется завод в Лобне в Московской области. Как указывала компания, о «на сегодняшний день является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов».

Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

Компании,Видео,Владимир Путин,
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