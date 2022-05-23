«Росатом» начнет сотрудничать с Бангладеш

«Русатом Хэлскеа» 23 мая, по итогам открытого тендера, объявленного в марте 2022 года, заключит контракт на поставку промышленной гамма-установки и источников ионизирующего излучения для обработки сельскохозяйственной и медицинской продукции в Бангладеш. Общая сумма контракта составляет 3,9 млн долларов, сообщает пресс-служба компании.
«Организатором конкурса выступил Институт радиационной и полимерной технологии (IRPT) при Комиссии по атомной энергии Бангладеш (BAEC). В тендере, кроме «НИИТФА», входящего в контур управления дивизиона «Росатом Хэлскеа», также приняли участие компании из России, Китая и Германии. По результатам сравнения технико-коммерческих предложений наибольшим образом удовлетворило требованиям заказчика предложение «НИИТФА», — говорится в сообщении.
Дивизион «Русатом Хэлскеа» реализует проекты по созданию многофункциональных центров обработки продукции ионизирующим облучением в России и за рубежом. Имеющиеся у «Росатома» технологии обработки позволяют в несколько раз увеличить срок сохранности продуктов. Ионизирующее излучение разрывает химические связи вредных микроорганизмов и не оставляет никаких остаточных следов. Такая стерилизация обеспечивает гибель патогенных форм микроорганизмов в виде спор и непатогенных микроорганизмов внутри материала. Благодаря проникающей способности ионизирующего излучения, возможно обрабатывать продукцию, сохраняя целостность и герметичность упаковки. Преимуществом такого метода также является отсутствие в технологии процесса «дегазации» — это означает, что продукция готова к использованию сразу же после обработки. Безопасность этого метода подтверждена ФАО (Продовольственное и сельскохозяйственное агентство Организации Объединенных Наций) и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Все это обеспечивает рост спроса во всем мире на «холодную» стерилизацию ионизирующим излучением.
«Реализация проекта в Народной Республике Бангладеш позволит развивать и укреплять компетенции в области производства оборудования, применяемого для гамма-облучения продукции. Уверены, что эффективная работа дивизиона укрепит международную репутацию «Русатом Хэлскеа» как надежного поставщика решений в области радиационных технологий», — отметил генеральный директор «Росатом Хэлскеа» Игорь Обрубов.
В 2023 году «НИИТФА» выполнит все работы, включая проектирование, производство, поставку, монтаж, тестирование и ввод в эксплуатацию оборудования для гамма-установки. В состав поставляемого оборудования входит транспортная система, автоматизированная система управления технологическим процессом, система привода облучателя, исполнительные механизмы обеспечения технологического процесса облучения. Кроме «НИИТФА» работать над проектом будут и другие предприятия, входящие в контур дивизиона «Русатом Хэлскеа». Так, поставку источников ионизирующего излучения Co-60 (кобальт-60) осуществит «В/О Изотоп». Результатом работы станет модернизированная гамма-установка с номинальной активностью 400 кКи.