«Росатом» начнет сотрудничать с Бангладеш

«Организатором конкурса выступил Институт радиационной и полимерной технологии (IRPT) при Комиссии по атомной энергии Бангладеш (BAEC). В тендере, кроме «НИИТФА», входящего в контур управления дивизиона «Росатом Хэлскеа», также приняли участие компании из России, Китая и Германии. По результатам сравнения технико-коммерческих предложений наибольшим образом удовлетворило требованиям заказчика предложение «НИИТФА», — говорится в сообщении.

Дивизион «Русатом Хэлскеа» реализует проекты по созданию многофункциональных центров обработки продукции ионизирующим облучением в России и за рубежом. Имеющиеся у «Росатома» технологии обработки позволяют в несколько раз увеличить срок сохранности продуктов. Ионизирующее излучение разрывает химические связи вредных микроорганизмов и не оставляет никаких остаточных следов. Такая стерилизация обеспечивает гибель патогенных форм микроорганизмов в виде спор и непатогенных микроорганизмов внутри материала. Благодаря проникающей способности ионизирующего излучения, возможно обрабатывать продукцию, сохраняя целостность и герметичность упаковки. Преимуществом такого метода также является отсутствие в технологии процесса «дегазации» — это означает, что продукция готова к использованию сразу же после обработки. Безопасность этого метода подтверждена ФАО (Продовольственное и сельскохозяйственное агентство Организации Объединенных Наций) и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Все это обеспечивает рост спроса во всем мире на «холодную» стерилизацию ионизирующим излучением.