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1 час назад

Tetra Pak опровергла слухи об уходе из России

ТАССиещё 1

Компания Теtra Pak продолжает работу на российском рынке, слухи об уходе не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что материнская компания Tetra Pak планирует уйти из России.

"Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются.

Материнская компания Tetra Pak покинет российский рынок

Компания Tetra Pak является мировым лидером в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. В компании работают более 25 тыс. сотрудников по всему миру. В подмосковной Лобне расположен завод Tetra Pak, который является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов.

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