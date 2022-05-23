Компания Теtra Pak продолжает работу на российском рынке, слухи об уходе не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что материнская компания Tetra Pak планирует уйти из России.

"Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются.