Россияне массово пожаловались на штрафы в Wildberries за возврат товара

Онлайн-магазин Wildberries стал массово прописывать штрафные санкции за возврат товара. Об этом сообщил РБК.

Выяснилось, что некоторые пользователи ещё в апреле начали получать предупреждения о том, что если потребитель откажется от заказанных товаров, то площадка возьмёт 100 рублей за каждый. Некоторые россияне заявили, что маркетплейс списывает сумму даже в случае возврата бракованного товара.

По данным журналистов, в предупреждении, которое клиенты видят в корзине заказа перед оплатой, компания ссылается на одну из статей закона «О защите прав потребителей». Там указано, что в случае отказа от товара продавец должен вернуть клиенту сумму, уплаченную по договору. Однако исключением стали расходы продавца на доставку от потребителя возвращённого товара.

Представитель Wildberries пояснил, что политика возвратов не менялась с 2020 года, тариф оплаты обратной логистики применяется для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа. Такие санкции должны мотивировать потребителей к осознанному заказу товаров и обезопасить предпринимателей от недобросовестной конкуренции, отметил собеседник издания. Также штрафы помогают исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказывают крупные партии, но не выкупают, что оборачивается убытками для продавцов.