Стало известно о планах «Ашана» в России

Французская компания «Ашан» задумалась над передачей своего бизнеса в России внешнему управляющему. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, которому стало известно о планах сети.

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Компания ищет российских претендентов на эту роль, отметил он. При этом ретейлер пока не принял окончательного решения об уходе из страны.

Источник напомнил, что в 2021 году «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» создали компанию Nhood. Она управляет объектами этих предприятий, а также занимается девелопментом с уклоном в экологию. Это юридическое лицо могут перерегистрировать как российское, после чего планируется передать под ее управление розничную сеть в стране, пояснил он.