Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о планах «Ашана» в России

Lenta.ru

Французская компания «Ашан» задумалась над передачей своего бизнеса в России внешнему управляющему. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, которому стало известно о планах сети.

Стало известно о планах «Ашана» в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания ищет российских претендентов на эту роль, отметил он. При этом ретейлер пока не принял окончательного решения об уходе из страны.

Источник напомнил, что в 2021 году «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» создали компанию Nhood. Она управляет объектами этих предприятий, а также занимается девелопментом с уклоном в экологию. Это юридическое лицо могут перерегистрировать как российское, после чего планируется передать под ее управление розничную сеть в стране, пояснил он.

В Москве открылся магазин OBI

Ранее генеральный директор «Ашана» Ив Клод заявил, что магазины сети продолжат работать на территории России в интересах гражданского населения. Другие французские компании, в том числе Danone, «Леруа Мерлен» и «Декатлон» также не планируют прекращать работу в стране.

Компании,Ашан,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители