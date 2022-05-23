Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb закрывает свой бизнес в Китае, сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на источники.

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По его сведениям, компания планирует донести это решение до своих сотрудников уже во вторник. Согласно информации одного из источников, Airbnb оставит офис в Пекине, однако его работа будет направлена на помощь в аренде жилья китайцам, выезжающим за рубеж.