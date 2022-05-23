Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb закрывает свой бизнес в Китае, сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на источники.
По его сведениям, компания планирует донести это решение до своих сотрудников уже во вторник. Согласно информации одного из источников, Airbnb оставит офис в Пекине, однако его работа будет направлена на помощь в аренде жилья китайцам, выезжающим за рубеж.
Как отмечает телеканал, Airbnb начал работу в Китае в 2016 году и сразу столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны местных компаний, а пандемия только ухудшила сложное и дорогостоящее ведение бизнеса в стране. Общий доход от деятельности в КНР составлял за последние годы лишь порядка 1% от общей выручки компании.