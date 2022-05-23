Литвиненко передал жене долю в "Фосагро"

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко передал жене 20,6% в компании «Фосагро», производящей удобрения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

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Таким образом, доля его супруги Татьяны в уставном капитале компании выросла с 0% до 20,6%, а доля самого Литвиненко снизилась до 0,39%.

«Фосагро» занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Как сообщает пресс-служба предприятия, его продукция поставляется в 100 стран мира, в России компания является лидером по поставке удобрений.

Ранее Польша ввела санкции против ряда российских предприятий, в их число попало и «Фосагро». ЕС также ввел ограничения против топ-менеджера предприятия Андрея Гурьева-младшего, тот покинул свой пост.