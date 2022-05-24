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39 минут назад

Греческие газовые компании перешли на оплату Газпрому в рублях

Деловая газета "Взгляд"иещё 9

Все греческие компании-импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты Газпрому, прекращения поставок не предвидится, сообщил источник в газовой отрасли.

Греческие компании перешли на оплату «Газпрому» в рублях
Фото: ReutersReuters

В Греции три основных импортера российского природного газа – DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas.

«Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях. Счета открыты, процесс оплаты идет», – передает РИА «Новости» слова источника.

При этом он пояснил, что срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая.

«Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая», – отметил он.

В минувшую субботу Финляндия прекратила получать газ из России после отказа платить в рублях. В тот же день Газпром подтвердил остановку поставок газа Финляндии. В этот же день власти Германии и Италии разрешили компаниям в своих странах открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России.

Напомним, в прошлую среду ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как будет жить Европа, если воплотит в реальность планы по отказу от российских энергоносителей.

Компании,Газпром,
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