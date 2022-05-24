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58 минут назад

Онлайн-магазин «Л’Этуаль» стал маркетплейсом

Sostav.ruиещё 1

Бьюти-ритейлер «Л'Этуаль» перевёл свой интернет-магазин на модель маркетплейса. Формат тестировали с конца января, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Онлайн-магазин «Л’Этуаль» стал маркетплейсом
Фото: ТАССТАСС

Сейчас на площадке свой товар реализуют 1,1 тыс. продавцов. На маркетплейсе представлены 60 тыс. наименований под 1,4 тыс. брендов. Среди товаров — биологически активные добавки (БАД), продукция для сексуального здоровья (интимные смазки, стимуляторы и т. д.), лекарства, аппараты для лица, бьюти-гаджеты (фены, эпиляторы, массажёры) и цветы. По словам собеседника издания, в 2022 году компания планирует привлечь ещё 140 тыс. товаров для красоты и здоровья.

Представитель «Л'Этуаль» также пояснил изданию, что успешно продаваемые товары могут выйти в розничные продажи в магазинах сети. Компания стала первой среди бьюти-ритейлеров, запустившей маркетплейс на базе своего интернет-магазина.

По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, компании разных сегментов запускают такие витрины (сейчас они есть у «М.Видео-Эльдорадо», «Петрович», «Детский мир», Leroy Merlin, Hoff) решают задачу расширения ассортимента, в том числе и для сложных в управлении, хотя и прибыльных категорий товаров. Кроме того, формат маркетплейса позволяет решить проблему параллельного импорта: если ритейлер запустит собственные продажи товаров из списка, это может повлиять на отношения с крупными поставщиками и брендами, пояснил он изданию.

В «Л'Этуаль» не получили комментарий насчёт допуска товаров по параллельному импорту. При этом крупные площадки, включая Ozon и Wildberries, заявили о готовности работы с поставщиками такой продукции, если те подтвердят её подлинность.

Компании,Михаил Бурмистров,
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