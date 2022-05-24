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38 минут назад

Ретейлеры Apple начали закрывать убыточные магазины в России

BFM.RU

Официальные ретейлеры техники Apple в России re:Store и iPort начали закрывать убыточные магазины, чтобы перераспределить дефицитную технику в точки с более высоким трафиком, пишет газета «Коммерсантъ». При этом re:Store не просто сокращает сеть, а пытается договориться с собственниками помещений на арендные каникулы и скидки, чтобы перестроить логистику.

Ретейлеры Apple закрыли часть магазинов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из данных на сайте компании следует, что «временно закрыты» восемь точек в Москве и часть в регионах — Петербурге, Казани. Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах. Всего в сети 87 магазинов.

По информации издания, компания рассматривает возможность организации параллельного импорта техники. Но в таком случае, убеждены эксперты, опрошенные изданием, Apple вряд ли в будущем возобновит сотрудничество с re:Store, даже если решит возобновить остановленные поставки в Россию.

Компании,Apple,
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