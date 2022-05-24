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1 час назад

В Молдавии рассказали, что страна помогла «Молдовагазу» купить топливо у «Газпрома»

Газета.Ruиещё 1

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу рассказал в эфире телеканала Prime, что власти страны решили купить резервный объем газового топлива у «Молдовагаза», предоставив таким образом средства на погашение платежа «Газпрому».

Власти Молдавии помогли «Молдовагазу» рассчитаться с «Газпромом»
Фото: ТАССТАСС

«Мы создали резерв из неиспользованного в прежние месяцы газа, нам пришлось через Energocom его купить и спасти «Молдовагаз», потому что дочка «Газпрома» практически ничего не делает, чтобы решить проблему. Нельзя каждый раз приходить в правительство или просить людей расплатиться за газ побыстрее», — пояснил он.

Решение о поддержке компании было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Как добавил Гросу, «Молдовагаз» теперь сможет выплатить деньги «Газпрому», однако Молдавия начала прорабатывать возможности заключения договоров о поставках газа из других источников.

Ранее председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан рассказал, что предприятие сейчас оплачивает российский газ в евро.

Компании,Игорь Гросу,Вадим Чебан,Газпром,
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