Власти Молдавии помогли «Молдовагазу» рассчитаться с «Газпромом»

«Мы создали резерв из неиспользованного в прежние месяцы газа, нам пришлось через Energocom его купить и спасти «Молдовагаз», потому что дочка «Газпрома» практически ничего не делает, чтобы решить проблему. Нельзя каждый раз приходить в правительство или просить людей расплатиться за газ побыстрее», — пояснил он.