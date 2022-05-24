Финляндия отказалась от стройки российской АЭС

Финская атомная энергетическая компания Fennovoima, 34% в которой принадлежит «Росатому» , отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Об этом сообщается на сайте компании.

«Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство атомной электростанции „Ханхикиви-1“. Работы на площадке в Пюхяйоки, связанные с EPC-контрактом, остановлены. Некоторые работы в рамках Fennovoima будут завершены в ближайшие недели», — говорится в заявлении.

Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с компанией RAOS Project (входит в «Росатом») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» 2 мая, пишет RT. Причиной разрыва контракта компания назвала задержки со стороны RAOS Project и ее «неспособность реализовать проект», а также ситуацию на Украине, уточняет «Национальная служба новостей». В «Росатоме» назвали действия финской компании совершенно непонятными и заявили, что будут отстаивать свои интересы, передает MR.RU.