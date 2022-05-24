Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
1 час назад

Финляндия отказалась от стройки российской АЭС

Ura.Ruиещё 9

Финская атомная энергетическая компания Fennovoima, 34% в которой принадлежит «Росатому», отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Об этом сообщается на сайте компании.

Финляндия отказалась от стройки российской АЭС
Фото: ТАССТАСС

«Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство атомной электростанции „Ханхикиви-1“. Работы на площадке в Пюхяйоки, связанные с EPC-контрактом, остановлены. Некоторые работы в рамках Fennovoima будут завершены в ближайшие недели», — говорится в заявлении.

Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с компанией RAOS Project (входит в «Росатом») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» 2 мая, пишет RT. Причиной разрыва контракта компания назвала задержки со стороны RAOS Project и ее «неспособность реализовать проект», а также ситуацию на Украине, уточняет «Национальная служба новостей». В «Росатоме» назвали действия финской компании совершенно непонятными и заявили, что будут отстаивать свои интересы, передает MR.RU.

Греческие компании перешли на оплату «Газпрому» в рублях

Компании,Газпром,Росатом,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители