Греческие компании перешли на оплату «Газпрому» в рублях

Все греческие компании-импортеры российского газа стали придерживаться нового порядка оплаты «Газпрому». Об этом сообщил РИА Новости источник в отрасли.
Отмечается, что прекращения поставок не ожидается.
«Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях», — подчеркнул собеседник агентства.
DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas являются основными импортерами в стране. На поставки из России приходится от 45% до 55% импорта в зависимости от сезона. Специалисты считают, что заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.
«Срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая», — указал источник.
23 мая Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что DEPA рассчиталась с «Газпромом» за апрельские поставки в евро в соответствии с указаниями Еврокомиссии от 19 мая.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.