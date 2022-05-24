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31 минуту назад

Греческие импортеры российского газа перешли на рубли

Лера Букина

Все греческие компании-импортеры российского газа стали придерживаться нового порядка оплаты «Газпрому». Об этом сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Греческие компании перешли на оплату «Газпрому» в рублях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что прекращения поставок не ожидается.

«Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях», — подчеркнул собеседник агентства.

DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas являются основными импортерами в стране. На поставки из России приходится от 45% до 55% импорта в зависимости от сезона. Специалисты считают, что заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.

«Срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая», — указал источник.

23 мая Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что DEPA рассчиталась с «Газпромом» за апрельские поставки в евро в соответствии с указаниями Еврокомиссии от 19 мая.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Компании,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,
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