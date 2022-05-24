Ретейлеры Apple закрыли часть магазинов в России

Сеть re:Store, входящая в Inventive Retail Group, IRG и являющаяся оператором розницы Apple, начала закрывать магазины в России. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что временно прекратили работу в Москве восемь точек, четыре - в Петербурге, по одной в таких городах, как Краснодар, Челябинск и Казань. Всего руководство закрыло 87 магазинов.

По словам источника издания на рынке недвижимости, IRG решила приостановить работу магазинов на три месяца. Уточняется, что это необходимо для отладки логистики.

Ретейлер техники Apple ведет переговоры с собственниками помещений об условиях аренды на время закрытия. Re:Store пока не предоставил комментариев по данному вопросу.

В начале марта Apple объявила о прекращении продажи своей продукции в России. Согласно данным аналитиков IDC, Apple в 2021 году продала пять миллионов iPhone в РФ. Это позволило обеспечить компании долю в 16% от продаж всего рынка в стране (третий показатель среди производителей мобильных гаджетов).