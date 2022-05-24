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50 минут назад

Ретейлеры Apple начали закрывать магазины в России

Лера Букина

Сеть re:Store, входящая в Inventive Retail Group, IRG и являющаяся оператором розницы Apple, начала закрывать магазины в России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ретейлеры Apple закрыли часть магазинов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что временно прекратили работу в Москве восемь точек, четыре - в Петербурге, по одной в таких городах, как Краснодар, Челябинск и Казань. Всего руководство закрыло 87 магазинов.

По словам источника издания на рынке недвижимости, IRG решила приостановить работу магазинов на три месяца. Уточняется, что это необходимо для отладки логистики.

Ретейлер техники Apple ведет переговоры с собственниками помещений об условиях аренды на время закрытия. Re:Store пока не предоставил комментариев по данному вопросу.

В начале марта Apple объявила о прекращении продажи своей продукции в России. Согласно данным аналитиков IDC, Apple в 2021 году продала пять миллионов iPhone в РФ. Это позволило обеспечить компании долю в 16% от продаж всего рынка в стране (третий показатель среди производителей мобильных гаджетов).

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что количество смартфонов iPhone американской Apple у российских пользователей будет сокращаться на фоне трудностей с оплатой и скачиванием приложений. Он прогнозирует сокращение их доли на рынке через два года вдвое.

Компании,Максут Шадаев,Коммерсант,Apple,
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