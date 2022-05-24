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26 минут назад

Минцифры предложило снизить требования к IТ-компаниям для получения налоговых льгот

ТАСС

Минцифры предлагает снизить требования к IТ-компаниям для получения налоговых льгот - на них смогут претендовать аккредитованные IТ-компании с долей доходов от IТ-деятельности в размере 70% вместо 90%, без ограничений по численности персонала. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, разработанного Минцифры совместно с Минфином, копия которого есть у ТАСС. Его подлинность также подтвердили в Минцифры.

Требования к IT-компаниям для получения льгот могут снизить
Фото: ТАССТАСС

"Минцифры России подготовлены совместно с Минфином России поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие: снижение требования по профильной IТ-выручке, необходимой для получения льгот, до 70%; исключение требования по минимальной численности в 7 человек для аккредитованной компании", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры.

Льготы также будут распространяться на новые виды деятельности, включая услуги по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО, продажу онлайн-рекламы на своих платформах, предоставление платного доступа к контенту, в том числе по подписке, оказание образовательных услуг с использованием онлайн-платформ и услуги по разработке и продаже российских программно-аппаратных комплексов, уточнили в Минцифры.

Проект разработан в исполнение указа президента РФ от 2 марта 2022 года о мерах поддержки отрасли информационных технологий, добавили в пресс-службе. Законопроект в установленном порядке внесен Минфином в правительство в апреле 2022 года.

Компании,Минфин России,
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