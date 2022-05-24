Российские компании начали увольнять украинских айтишников

Он добавил, что службы внутренней безопасности фирм «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины». Особенно пристальное внимание к работникам, у которых есть доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

Бегтин поясняет, что украинских IT-специалистов было не так много в России, и «чаще всего они работали на аутсорсе». В целом в России за два месяца упало число публикуемых вакансий в сфере IT и телекоммуникаций. Предложений в этих сферах стало меньше на 56 процентов. При этом как каждый третий айтишник хочет уехать из России.