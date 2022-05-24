Еще один крупный западный концерн уходит из России

Швейцарский концерн Sulzer распродаёт свои активы в России и уходит с местного рынка. Об этом сообщила пресс-служба компании, отметив, что процесс по продаже российского бизнеса уже запущен.

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Производитель добавил, что это наилучший вариант для всех заинтересованных сторон. При этом совет директоров фирмы сожалеет о таком решении после десятилетий работы в РФ.

Мировой персонал Sulzer насчитывает 14 000 человек. 300 из них работают в России. Концерн выпускает насосы, станки и другое промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической и других отраслей. Также он занимается сервисным обслуживанием.

«Компания Sulzer выражает благодарность всем сотрудникам по всему миру за их выдающееся участие в эти трудные времена», — отмечается на сайте.