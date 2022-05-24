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57 минут назад

Ещё один крупный западный концерн уходит из России

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Швейцарский концерн Sulzer распродаёт свои активы в России и уходит с местного рынка. Об этом сообщила пресс-служба компании, отметив, что процесс по продаже российского бизнеса уже запущен.

Еще один крупный западный концерн уходит из России
Фото: ReutersReuters

Производитель добавил, что это наилучший вариант для всех заинтересованных сторон. При этом совет директоров фирмы сожалеет о таком решении после десятилетий работы в РФ.

Мировой персонал Sulzer насчитывает 14 000 человек. 300 из них работают в России. Концерн выпускает насосы, станки и другое промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической и других отраслей. Также он занимается сервисным обслуживанием.

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«Компания Sulzer выражает благодарность всем сотрудникам по всему миру за их выдающееся участие в эти трудные времена», — отмечается на сайте.

В Sulzer пообещали поддерживать работников на протяжении всего процесса. В мае об уходе также объявил финский энергетический концерн Fortum. В середине мая источники сообщали, что крупнейшие американские нефтесервисные компании, которые работают в России, расторгают контракты и ищут способы ухода с местного рынка. Речь идёт о Baker Hughes, Halliburton и Schlumberge.

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