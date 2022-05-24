Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
1 час назад

Частные медлаборатории столкнулись с трудностями поставки реагентов

Вероника Полынина

Российские частные медицинские лаборатории ищут альтернативных поставщиков реагентов для проведения диагностики из-за трудностей с поставками от ряда зарубежных производителей, сообщает ТАСС.

Частные медлаборатории столкнулись с трудностями поставки реагентов
Фото: ТАССТАСС

Заместитель медицинского директора «Медси» по лабораторной диагностике, руководитель сети Smartlab Ольга Калачева рассказала агентству, что лабораториям сети пришлось увеличить сроки выполнения ряда исследований в связи с нехваткой реагентов. Речь, в частности, идет о редких биохимических, иммунохимических исследованиях и диагностики аутоиммунных заболеваний.

«На данный момент наиболее остро обстоит ситуация с реагентами на аллергодиагностику», - заявила Калачева.

По ее словам, для ряда исследований лаборатория Smartlab уже нашла альтернативные варианты поставок. Для наиболее востребованных исследований и диагностики неотложных состояний у Smartlab имеется накопленный запас реагентов. Также нет проблем с ПЦР-исследованиями.

В пресс-службе «Инвитро» сообщили, что компании пришлось искать альтернативы четырем поставщикам, которые ушли с российского рынка. Отечественного поставщика реагентов для аллергодиагностики уже нашли. В компании отметили, что сейчас дефицита реагентов нет благодаря существенным запасам, но не исключили перебоев в будущем из-за сложностей с логистикой, колебания курсов валют и перехода на предоплату. По этим же причинам, указали в «Инвитро», стоимость исследований может возрасти.

Ранее в Минздраве опровергли информацию о нехватке реагентов для проведения лабораторных исследований в российских государственных медицинских учреждениях.

Компании,Ольга Калачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители