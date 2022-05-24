Частные медлаборатории столкнулись с трудностями поставки реагентов

Российские частные медицинские лаборатории ищут альтернативных поставщиков реагентов для проведения диагностики из-за трудностей с поставками от ряда зарубежных производителей, сообщает ТАСС.

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Заместитель медицинского директора «Медси» по лабораторной диагностике, руководитель сети Smartlab Ольга Калачева рассказала агентству, что лабораториям сети пришлось увеличить сроки выполнения ряда исследований в связи с нехваткой реагентов. Речь, в частности, идет о редких биохимических, иммунохимических исследованиях и диагностики аутоиммунных заболеваний.

«На данный момент наиболее остро обстоит ситуация с реагентами на аллергодиагностику», - заявила Калачева.

По ее словам, для ряда исследований лаборатория Smartlab уже нашла альтернативные варианты поставок. Для наиболее востребованных исследований и диагностики неотложных состояний у Smartlab имеется накопленный запас реагентов. Также нет проблем с ПЦР-исследованиями.

В пресс-службе «Инвитро» сообщили, что компании пришлось искать альтернативы четырем поставщикам, которые ушли с российского рынка. Отечественного поставщика реагентов для аллергодиагностики уже нашли. В компании отметили, что сейчас дефицита реагентов нет благодаря существенным запасам, но не исключили перебоев в будущем из-за сложностей с логистикой, колебания курсов валют и перехода на предоплату. По этим же причинам, указали в «Инвитро», стоимость исследований может возрасти.