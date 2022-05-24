«АвтоВАЗ» назвал сроки возобновления производства

"Автоваз" планирует возобновить производство продукции в начале июня. Об этом во вторник сообщил руководитель предприятия Максим Соколов во время представления коллективу "Автоваза".

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"Конечно же, в ближайшее время, буквально уже в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда, и потом постепенно восстановить его в полном объеме", - отметил он.

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Соколов добавил, что одной из основных задач также является сохранение коллектива предприятия и компетенций, которые необходимы для "завершения тех задач и преодоления вызовов, которые стоят перед всеми нами". Кроме того, руководитель "Автоваза" подчеркнул, что нужно наращивать импортозамещение, искать новых поставщиков и выстраивать логистические цепочки, в первую очередь, на территории Самарской области и Приволжского федерального округа.

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил уверенность в том, что "Автоваз", несмотря на сложность задач, успешно с ними справится.

"Непростой период придется пережить - важно наладить цепочку логистических поставок, обеспечить работу поставщиков, локализацию компонентов. Нельзя забывать и о модельном ряде, расширении рынка. Я уверен, что с имеющимся опытом под руководством Максима Юрьевича, который хорошо знает сферу транспорта и промышленности, владеет ситуаций в Самарской области, опираясь на такой коллектив как на "Автоваз", впереди хорошие перспективы", - сказал Комаров.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что уровень взаимодействия между предприятием и властями выйдет на качественно новый этап, так как ранее сотрудничал с Соколовым.

Простои из-за дефицита комплектующих

На этой неделе на "Автовазе" объявлен простой из-за дефицита комплектующих изделий. Ранее простой также был введен с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая по этой же причине. До этого "Автоваз" возобновлял производство автомобилей в Тольятти и Ижевске в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска с 4 по 24 апреля. С 6 июня произойдет переход предприятия на четырехдневный режим работы сроком на три месяца в связи с кризисом с поставками электронных компонентов.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал ТАСС, что договоренности о поставках комплектующих для "Автоваза" с компаниями из Азии достигнуты, но существует проблема с логистикой из-за объявленного в Китае локдауна, что не позволяет доставить продукцию вовремя.