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1 час назад

Deloitte останется в России под новым названием

Лера Букина

Представительство международной консалтинговой компании Deloitte в России и Белоруссии с 24 мая приняло решение продолжить работу под новым брендом «Деловые Решения и Технологии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Deloitte останется в России под новым названием
Фото: ТАССТАСС

«С 24 мая 2022 года российская компания, ранее входившая в международную сеть «Делойт», продолжит работу в России и Беларуси под собственным брендом «Деловые Решения и Технологии», — указала компания.

Она отмечает, что будет и дальше оказывать клиентам аудиторские и консалтинговые услуги в полном объеме.

Группа предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, управления рисками, а также финансового, налогового и юридического консультирования.

Согласно данным международной сети за прошлый финансовый год, выручка компании за год увеличилась на 5,5% до 50,2 млрд.

Ранее сообщалось, что представительство McKinsey & Company в России перешло под контроль локальных управляющих партнеров. Согласно условиям сделки, российские владельцы сохранили контракты с локальными клиентами, но к августу обязаны изменить название бренда.

Компании,
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