Deloitte останется в России под новым названием

Представительство международной консалтинговой компании Deloitte в России и Белоруссии с 24 мая приняло решение продолжить работу под новым брендом «Деловые Решения и Технологии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

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«С 24 мая 2022 года российская компания, ранее входившая в международную сеть «Делойт», продолжит работу в России и Беларуси под собственным брендом «Деловые Решения и Технологии», — указала компания.

Она отмечает, что будет и дальше оказывать клиентам аудиторские и консалтинговые услуги в полном объеме.

Группа предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, управления рисками, а также финансового, налогового и юридического консультирования.

Согласно данным международной сети за прошлый финансовый год, выручка компании за год увеличилась на 5,5% до 50,2 млрд.